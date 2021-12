Для населения Америки 2021 год стал действительно «переломным», однако немного не в том значении, в котором обычно используется это слово. «Переломила» страну на два презирающих друг друга лагеря противоречивая победа Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года: с одной стороны оказались члены Республиканской партии и их сторонники, с другой стороны — пришедшая во власть Демпартия и ее электорат.

Дальнейший политический курс лидера Демократической партии лишь усилил раскол в обществе, и спровоцировал невиданное ранее противостояние федерального правительства и местного руководства в «красных», республиканских штатах. Белый дом старался угодить всем, кто привел их к победе — движениям Антифа и BLM, леволиберальной прессе, «прогрессивно» настроенным некоммерческим организациям и активистам, — однако отказался учитывать интересы и проблемы консервативных американцев.

Неудачная и даже угрожающая стране миграционная политика Байдена, оказавшее дестабилизирующее влияние на южные американские регионы, заставила руководство приграничных штатов принимать жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность населения. На прошедшей неделе все внимание прессы оказалось приковано к Флориде, где эксцентричный губернатор Рон ДеСантис выступил с очередным громким предложением: сформировать собственную губернаторскую гвардию.

«Гвардия Флориды»

29 ноября губернатор Оклахомы республиканец Кевин Ститт направил министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину письмо с просьбой освободить от обязательной вакцинации военнослужащих Национальной гвардии США (они находятся в прямом подчинении у главы Пентагона). Ститта беспокоили массовые увольнения военных после введения принудительной вакцинации; кадровый кризис в рядах Нацгвардии, утверждал он, может осложнить обстановку в Оклахоме в период зимних бурь. Кроме того, политик ссылался на Конституцию США, выражая убеждение в том, что введенные меры против COVID-19 «нарушают личные свободы жителей Оклахомы».

Oklahoma National Guard soldiers and airmen are participating in drills this weekend and they will be paid.



President Biden isn't holding active duty paychecks hostage right before Christmas and I won't let him do it to Guard members under my command.https://t.co/c3OCZhPpU8 — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) December 4, 2021

Ллойд Остин на письмо не ответил, — но на следующий же день опубликовал директиву, из которой следовало, что военнослужащим Национальной гвардии, не желающим вакцинироваться, будет удержана заработная плата и заблокирована возможность дальнейшего обучения.

twitter.com/RonDeSantisFL / Официальная страница губернатора Рона Десантиса

Вероятно, для губернатора Флориды Рона ДеСантиса этот случай стал отличной возможностью воплотить в жизнь то, о чем политик давно мечтал: сформировать официальное военизированное подразделение, находящееся в непосредственном подчинении у губернатора региона. 2 декабря, ДеСантис заявил, что намерен создать «гвардию штата» для «реагирования на чрезвычайные ситуации, а также помощи населению в случае стихийных бедствий и других происшествий». ДеСантис не уточнил, что имеется в виду под «другими происшествиями», но конкретики и не нужно: губернатору необходим силовой инструмент для борьбы с эпидемией протестной активности, захватившей США еще в 2020 году.

Согласно задумке администрации Флориды, подразделение будет представлять собой полувоенную организацию из 200 гражданских добровольцев, обученных «мгновенному реагированию» на различные дестабилизирующие события в пределах штата, которые не будут подчиняться приказам со стороны членов федерального правительства.

Watch Now: Governor DeSantis unveils his military budget proposal in Pensacola.https://t.co/iufvRg7tV5 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 2, 2021

Средства на создание подразделения ДеСантис попросил у конгресса Флориды: администрации штата необходимо 3,5 миллиона долларов на реализацию задуманного проекта.

Стоит отметить, что лишь часть крупного бюджетного предложения губернатора объемом в 100 миллионов долларов по поддержке сил и средств Национальной гвардии США во Флориде. Выдвинутый ДеСантисом бюджет также включает в себя:

— 87,5 миллионов долларов на расширение существующего центра по подготовке подразделений Нацгвардии в Мирамаре и создания трех новых оружейных складов в Хомстеде, Гейнсвилле и Малабаре; — 8,9 миллионов долларов на проведение технического обслуживания вооружения и военной техники; — 2,2 миллиона долларов на нужды нового подразделения Национальной гвардии по борьбе с наркотиками; — 5,1 миллиона долларов на поддержку нагвардейцев, стремящихся получить высшее образование; — 12,2 миллионов долларов для поддержки семей погибших или ветеранов-инвалидов Национальной гвардии; — 3,6 миллионов долларов на улучшение базовой инфраструктуры.

Комментируя финансовое предложение, ДеСантис заявил, что Флорида является штатом, где военнослужащим и ветеранам американских вооружённых сил уделяется особое внимание:

«Мы гордимся нашими военнослужащими и ветеранами, мы гордимся тем, что наши организации делают для их поддержки. Флорида является одним из самых дружественных к ветеранам штатов, и я думаю, что кроме Флориды в США очень мало мест, где вы бы предпочли проходить службу. Как ветеран, я очень ценю то, что делают военнослужащие и ветераны для нашего штата. Мы собираемся продолжать их поддерживать, а также быть хорошими распорядителями наших военных объектов».

Одним из главных аргументов ДеСантиса в защиту создания нового подразделения являются исторические корни «гвардии Флориды». По словам губернатора, он «всего лишь восстанавливает то, что было утрачено в годы Второй мировой войны».

Возвращение к корням

Администрации американских штатов имеют законное право на создание собственных силы обороны, функционирующих отдельно от Национальной гвардии, однако не все регионы Соединенных Штатов этой возможностью пользуются. Подобные подразделения существуют в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке. Флорида станет 23-м штатом, учредившим свою гвардию.

Когда-то у Флориды уже была своя гвардия — она была создана в 1941 году в качестве временной силы после того, как подразделения Нацгвардии были задействованы для помощи регулярной американской армии на полях сражений Второй мировой войны. В 1947 году «гвардия Флориды» была расформирована, однако полномочия губернатора по созданию местных сил обороны никуда не исчезли.

ДеСантис заявил, что приглашает всех гражданских лиц, заинтересованных в службе родному штату, записаться в новое подразделение для прохождения обучения и подготовки:

«Реставрация гвардии Флориды позволит гражданским лицам со всего региона пройти обучение лучшим методам реагирования на чрезвычайные ситуации, а также мобилизации в самые короткие сроки», — объявил ДеСантис во время визита в Пенсаколу в четверг.

Хотя губернатор постоянно твердит, что новое формирование будет использоваться «для борьбы с последствиями стихийных бедствий», пресс-секретарь ДеСантиса Кристина Пушоу в Twitter намекнула, что законы штата позволяют губернатору использовать военную силу для помощи властям в поддержании правопорядка.

Under Florida law, "the Governor is hereby authorized to organize and maintain...such military forces as the Governor may deem necessary to assist the civil authorities in maintaining law and order." #FloridaStateGuard ???? https://t.co/eNGbz5aokU — Christina Pushaw ???? (@ChristinaPushaw) December 2, 2021

Либеральные активисты, политики-демократы, члены гражданского общества, разумеется, очень быстро сообразили, зачем действительно ДеСантису понадобилась своя гвардия, поэтому сразу же забили тревогу. На республиканского губернатора обрушился шквал критики: руководителя штата обвинили в создании собственной «тайной полиции».

Демократы в панике

Первым на инициативу ДеСантиса отреагировал член палаты представителей Флориды, кандидат в губернаторы штата на выборах 2022 года демократ Чарли Крист:

«Ни один губернатор не должен иметь собственной тайной полиции», — объявил Крист на своей страничке в Twitter.

No Governor should have his own handpicked secret police. https://t.co/BWEPhM5rHa — Charlie Crist (@CharlieCrist) December 2, 2021

Другой кандидат в губернаторы от Демократической партии, комиссар Флориды по сельскому хозяйству Никки Фрид выразила убежденность в том, что ДеСантис «идет дорогой установления режима диктатуры»:

«Не могу поверить, что мне приходится это говорить, но Флориде не нужны военизированные формирования, которые подчинятся только Рону ДеСантису. Миллионы жителей Флориды знают, каково это — жить при таких режимах — и приехали в наш штат, чтобы избежать такой жизни. Это должно быть остановлено», — заявила Фрид.

Can't believe I have to say this, but Florida doesn't need a paramilitary force that only answers to @RonDeSantisFL. Millions of Floridians know what it's like to live under regimes like this — and came to our state to escape them. This must be stopped. https://t.co/JoTgXmKTzc — Nikki Fried (@NikkiFried) December 2, 2021

Бывший чиновник администрации 44-ого президента США Барака Обамы Брэндон Фридман написал, что действия Рона ДеСантиса «угрожают будущему Соединенных Штатов». При этом ни один из демократов, критикующих губернатора Флориды ни разу не выразил озабоченности по поводу разрушительных протестов и миграционного кризиса, спровоцированного администрацией Джозефа Байдена.

Florida governor Ron DeSantis is either openly preparing for a break from the federal government or he wants his followers to *believe* he is. Either way, it's extremely dangerous for the future of the United States.



???? — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) December 3, 2021

Действия ДеСантиса не остались без внимания продемократических телеканалов. В частности, ведущая политического шоу The Reid Out Джой-Энн Рид заявила, что инициатива главы Флориды является «фашистским безумием».

So… y’all know this is fascisty bananas, right…? https://t.co/Q6a7eotAws — Joy-Ann (Pro-Democracy) Reid ???? (@JoyAnnReid) December 3, 2021

Ее поддержал журналист информационного агентства Daily Beast Ваджахат Али: «Итак — это фашизм».

Радиоведущий SiriusXM Дин Обейдалла, в свою очередь, продемонстрировал чудеса выстраивания причинно-следственных связей, смешав в одну кучу Флориду, Ирак и Красную Армию:

«Вау, губернатор Флориды республиканец Рон ДеСантис хочет сформировать личное ополчение, как это сделали «политические» лидеры в Ираке. Это ополчение, которое будет подчиняться только ему. Это начало «Красной армии», Республиканская партия готовится к войне. Буквально».

WOW: GOP Governor of Florida Ron DeSantis wants to form a personal militia like the "political" leaders in Iraq have. It would be a militia that only answers to him. This is the beginning of a "Red Army" as the GOP prepares for war. Literally. https://t.co/cNsdymLtNz — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) December 3, 2021

Несмотря на обрушившуюся на ДеСантиса критику, он продолжает действовать и вероятно, в конце концов добьется задуманного: Конгресс Флориды, скорее всего одобрит бюджетное предложение губернатора и новое военизированное формирование будет создано в том виде, в котором оно и планировалось. Таким образом республиканец зарабатывает себе политические очки и благосклонность противников демократов: в 2024 году ДеСантис планирует баллотироваться на пост президента США.

А союзники Байдена теперь потеряют еще один рычаг давления на ДеСантиса — с появлением гвардии протестная активность во Флориде вряд ли принесет существенные результаты. Теперь перед демократами открываются два пути: смириться с поражением и признать очередной провал, либо придумать, как законными методами на федеральном уровне аннулировать законы штатов.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

