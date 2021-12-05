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Сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Спорт
Сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Лиллехаммер, 5 декабря. Сборная России завоевала серебряные награды в эстафете по лыжным гонкам на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Золото завоевала национальная команда Норвегии. В составе россиян в эстафете участвовали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов. Сборная финишировала с отставанием в 0,2 секунды. Тройку замкнула вторая команда страны — хозяйки этапа Кубка мира.

Напомним, ранее российский лыжник Алексей Червоткин выиграл серебро в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

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кубок мира устюгов лыжные гонки
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