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Пять знаков зодиака обладают самыми сильными ангелами-хранителями

Общество
Пять знаков зодиака обладают самыми сильными ангелами-хранителями
pxhere.com

Москва, 5 декабря. Самыми сильными ангелами-хранителями, которые оберегают от невзгод и напастей, обладают представители пяти знаков зодиака, рассказали астрологи.

Так, Овны очень часто идут на поводу у своего азарта и необоснованно рискуют. Рожденные под этим знаком способны попадать в критические ситуации, однако удивительным образом они выходят из передряг с минимальными потерями. Возможно, таких людей оберегают очень сильные ангелы-хранители.

Пять знаков зодиака обладают самыми сильными ангелами-хранителями
pixabay.com /

Также редко думают о собственной безопасности Близнецы. Но удача часто сопутствует им, а ситуация складывается в нужном ключе. Кроме того, благоприятные события сопутствуют тем, кто просто находится рядом с Близнецами.

Львам часто удается невероятным образом выпутываться из различных историй. Ангелы-хранители оберегают представителей этого знака от событий, которые могут быть связаны с риском для жизни.

Пять знаков зодиака обладают самыми сильными ангелами-хранителями
pexels.com / RODNAE Productions

Что касается Дев, то они обычно оказываются там, где прячутся успех и удача. По мнению астрологов, это связано с проявлением высших сил и с интуицией, которая присуща представителям данного знака зодиака. Также ангелы-хранители оберегают Стрельцов, наделяя их мощным зарядом позитива, передает «Пятый канал».

Астрологи ранее составили топ-3 самых неверных мужчин по знаку зодиака. Девушкам стоит обходить таких представителей сильного пола стороной.

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