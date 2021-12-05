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Автомобилистам назвали бюджетные иномарки за миллион рублей

Экономика
Автомобилистам назвали бюджетные иномарки за миллион рублей
wikipedia.org  /  OSX / Public Domain

Москва, 5 декабря. Портал «Автоновости дня» составил перечень из пяти хороших автомобилей иностранного производства, которые можно приобрести в пределах миллиона рублей.

Сейчас на первичном автомобильном рынке наблюдается нехватка моделей, вызванная распространением коронавируса, а также дефицитом полупроводниковых элементов. Это также приводит к тому, что цены на новые транспортные средства быстро растут. Тем не менее, у водителей всегда остается возможность обратиться к вторичному рынку.

Один из неплохих вариантов обзавестись хорошей машиной — покупка третьей генерации чешского седана Skoda Octavia A7. Данный автомобиль снабжался бензиновыми моторами на 1,2 или 2,0 литра мощностью 105-220 л.с., а дизельная версия обладала объемом в 2,0 литра при 140-150 л.с. Ценник на модель равняется 0,9 млн рублей.

Другой альтернативой для россиян является японская Mazda третьего поколения. В России машина предлагалась с двигателями на бензине в 1,5, 1,6, а также 2,0 литра при мощности в 105-150 л.с. Стоимость седана Mazda 3 BM достигает 1 млн рублей.

Рестайлинговый вариант первого поколения Renault Duster доступен автолюбителям за миллион рублей, при этом покупатель может выбрать между бензиновыми агрегатами кроссовера на 1,6 или 2,0 литра мощностью от 115 до 145 л.с., либо приобрести турбодизель с 110 л.с. мощности и объемом мотора в 1,5 литра.

Toyota Corolla в 170-м кузове также входит в список лучших моделей по версии издания. Седан из Японии существует в модификациях двигателей на бензине в 1,3, 1,6 и 1,8 литра мощностью в 100, 120 и 140 л.с. соответственно. Средняя цена на авто достигает 950 тыс. рублей.

Наиболее возрастным представителем списка является обновленный Nissan X-Trail второй генерации с агрегатами на бензине (2,0 и 2,5 литра при мощности 140-170 л.с.). Дизельная комплектация внедорожника может похвастаться двумя литрами объема и мощностью 150 лошадиных сил. Кроссовер можно найти сейчас за миллион рублей.

Британские автолюбители активизировали спрос на подержанные автомобили из-за нехватки микрочипов. Недавно местные жители потратили на приобретение б/у моделей на четверть больше, чем в прошлом году.

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