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Генерал Попов: у ВВС США есть все основания бояться российских ракет-убийц Р-37М

Армия
Генерал Попов: у ВВС США есть все основания бояться российских ракет-убийц Р-37М
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Москва, 5 декабря. Истребители ВКС РФ на сегодняшний день имеют в своем арсенале целый спектр ракет, которые представляют серьезную угрозу для американских ВВС.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью iReactor объяснил, почему озвученная представителями Пентагона информацию о том, что российская ракета Р-37М является серьезной угрозой для американской армии, наделала много шума. По его словам, США не просто так испытывают страх.

«Современные средства поражения, которые разрабатываются и модифицируются в России, в действительности являются крайне опасными для любых воздушных целей противника, начиная от беспилотников и тяжелых дронов, до крупных самолетов», — объяснил эксперт.

Генерал Попов: у ВВС США есть все основания бояться российских ракет-убийц Р-37М
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Он добавил, что ракеты-убийцы Р-37М дают российской авиации широкие возможности. Этот боеприпас позволяет эффективно проводить операции по перехвату истребителей, ударных самолетов, а также самолетов радиоэлектронной борьбы на больших дальностях.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшем будущем примет на вооружение противокорабельную гиперзвуковую ракету «Циркон». По словам экспертов, ее практически невозможно перехватить.

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