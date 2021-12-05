Политик Шушкевич рассказал об распитии коньяка во время разработки Беловежских соглашений

Минск, 5 декабря. Процесс составления Беловежских соглашений сопровождался распитием коньяка, заявил экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич.

По его словам, действительно, во время работы над текстом исторического документа о распаде Советского Союза политики употребляли спиртные напитки. Речь идет, в частности о коньяке.

«У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого стояла рюмка. И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось», — сказал он.

Вместе с тем Шушкевич быдобавил, что закуской политики решили пренебречь. Она только мешала, резюмировал он.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил о необходимости отменить Беловежские соглашения. По его словам документ шел вразрез с законодательными нормами Советского Союза.