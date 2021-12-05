Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 13:55
13:54
Шоу-бизнес
Градский покупал молодой жене Коташенко любую вещь, которая ему понравится
13:54
Общество
Маск объявил о выпуске версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами
13:51
Происшествия
Пожарные спасли более 20 человек из горевшего общежития в Петрозаводске
13:50
Происшествия
Пожилой мужчина за рулем «Жигулей» спровоцировал смертельное ДТП в Амурской области
13:49
Армия
Украинцы выяснили, почему Киев порезал на металл совсем новые стратегические ракетоносцы
13:48
Происшествия
В Мексике полицейские нашли пять мешков с останками людей
13:48
Экономика
Экспортеры нефти и газа могут выиграть от энергетического перехода
13:47
Весь мир
Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране
13:43
Армия
Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности
13:39
Общество
Таинственное свечение обнаружили под снегом на берегу Белого моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политик Шушкевич рассказал об распитии коньяка во время разработки Беловежских соглашений

Политика
Политик Шушкевич рассказал об распитии коньяка во время разработки Беловежских соглашений
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #848095 / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0

Минск, 5 декабря. Процесс составления Беловежских соглашений сопровождался распитием коньяка, заявил экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич.

По его словам, действительно, во время работы над текстом исторического документа о распаде Советского Союза политики употребляли спиртные напитки. Речь идет, в частности о коньяке.

«У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого стояла рюмка. И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось», — сказал он.

Вместе с тем Шушкевич быдобавил, что закуской политики решили пренебречь. Она только мешала, резюмировал он.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил о необходимости отменить Беловежские соглашения. По его словам документ шел вразрез с законодательными нормами Советского Союза.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политик Шушкевич рассказал об распитии коньяка во время разработки Беловежских соглашений
ссср шушкевич коньяк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать