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Внедорожник «УАЗ-Патриот» появится на американском рынке

Экономика
Внедорожник «УАЗ-Патриот» появится на американском рынке
uaz.ru  /  Пресс-служба УАЗ

Вашингтон, 5 декабря. Российский внедорожник «УАЗ-Патриот» появится в США. Новый пикап для американского рынка получит 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил.

В связке с силовым агрегатом работает автоматическая коробка передач. Официальным дилером UAZ Patriot в Соединенных Штатах стала фирма Bremach со штаб-квартирой в Калифорнии. Уже совсем скоро там запустят отверточную сборку отечественных автомобилей.

Пока неизвестно, какие именно машины Ульяновского автомобильного завода будут проходить сертификацию, чтобы подтвердить безопасность. После краш-тестов открытым остается вопрос с соответствием актуальным экологическим требованиям.

«Ульяновский мотор ZMZ Pro отвечает стандартам Евро-5. В любом случае при успешном прохождении всех тестов и испытаний пикап будет производиться мелкими партиями», — говорится в сообщении компании.

«Ведомости» ранее сообщили, что группа «Соллерс Авто» готовит УАЗ к партнерству с глобальным концерном. Таким образом, заводу удастся наладить международное сотрудничество.

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