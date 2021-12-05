«Спартак» представит Ваноли в качестве главного тренера команды 16 декабря

Москва, 5 декабря. Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетит в Москву 15 декабря, а на следующий день запланировано подписание контракта со «Спартаком» и его представление в качестве главного тренера столичного коллектива.

На посту наставника красно-белых 49-летний Ваноли сменит португальского коллегу Руя Виторию, которому осталось провести две встречи — 9 декабря красно-белые сыграют на выезде в шестом туре групповой стадии Лиги Европы против польской «Легии», а 13 декабря — в гостях против «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru.

Накануне «Спартак» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата страны. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1.