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Трамп оскорбил главу Генштаба ВС США после вывода американских войск из Афганистана

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 13:01
Армия
Трамп оскорбил главу Генштаба ВС США после вывода американских войск из Афганистана
Global Look Press  /  Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 декабря. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал генерала Марка Милли «идиотом» после провального вывода американских войск из Афганистана.

Политик назвал позорный уход ВС США из региона самым большим поражением Вашингтона после войны во Вьетнаме. Также Трамп напомнил, что американский военный контингент оставил в Афганистане много дорогой боевой техники, включая вертолеты, самолеты и бронемашины.

«Именно тогда я понял, что он идиот», — констатировал экс-президент.

Трамп оскорбил главу Генштаба ВС США после заявления Милли о том, что Соединенным Штатам придется бросить почти все свое вооружение, так как это будет дешевле, чем вывозить его из Афганистана.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что узнал о запуске американцами эвакуации из Афганистана лишь благодаря прессе. Более трех суток британская администрация не могла дозвониться до Белого дома.

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сша афганистан трамп
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