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Глава ДНР Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению боевых действий в Донбассе

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 13:04
Армия
Глава ДНР Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению боевых действий в Донбассе
Новостное агентство «Харьков».  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 5 декабря. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассматривает перспективу возобновления военных действий со стороны Киева как реальную угрозу.

По его словам, заявления о начале полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе постоянно слышны со стороны украинских властей и их западных партнеров. Об этом глава ДНР сказал в ответ на вопрос «Интерфакса».

«То количество личного состава и техники, стянутых в зону конфликта, говорит, что Украина готова (к возобновлению боевых действий — Прим. ФАН), — отметил Пушилин.

При этом он заявил, что в настоящий момент сложно предположить дальнейшее развитие событий. По его словам, Киев будет следовать ровно тому, что скажут его кураторы на Западе. Что касается ДНР, то ее подразделения находятся в тонусе и готовы отразить агрессию, заверил глава республики.

Ранее сообщалось, что Пушилин заявил о необходимости начинать диалог «о соседстве» с Украиной. По его словам, с избранием Зеленского президентом Украины был связана небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса, хотя в ЛДНР «понимали, что США не дадут ему это сделать».

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