Создатели «Голоcа» вырезали сцену с Градским, которому стало плохо на съемках

Москва, 5 декабря. Хронометраж нового выпуска шоу «Голоc» получился неполным. Стало известно о вырезанной сцене с участием покойного мультиинструменталиста Александра Градского, который на момент съемок находился в плохом самочувствии.

Мэтр Градский на съемках эпизода дал несколько ценных советов исполнителям команды Димы Билана. Так, в начале автор хита «Как молоды мы были» обратился к Ильхому Тагирову, который выступил с композицией под названием «Русское поле». Родоначальник русского рока отметил решение наставника вокалиста, который пошел на риск, позволив своему подопечному спеть такую, на первый взгляд, простую песню. Несмотря на некоторые замечания, выступление Градскому понравилось, пишет «53 новости».

«И к сожалению, вы позволили себе несколько вольностей в мелодике. Уж, если взялись за нее, надо было точно выдержать… Это на мой вкус. Хотя вы все равно привнесли в этот номер душу, свое собственное сердце», — отметил артист.

Градский не оставил без своего комментария и остальных участников поединка. Никита Бысюк с песней Happier Than Ever, по мнению вокалиста, был полностью «в тренде», а Адилет Жумабеков с композицией «Урга» проделал просто «прекрасную» работу. На комментировании выступления последнего слова мэтра обрываются, а камера резко переходит на самого наставника музыкантов — Билана.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Подопечные покойного Градского с теплом отзывались о наставничестве певца. Несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, исполнитель не мог допустить и мысли, чтобы прекратить работу и оставить своих «птенцов». По словам членов команды Градского, он всегда подставлял то самое «отцовское плечо», которого порой так не хватает.