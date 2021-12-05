МИД КНР раскритиковал американскую модель демократии

Пекин, 5 декабря. Американская модель демократии не является образцом для подражания, говорится в подготовленном МИД КНР докладе.

Несмотря на такое положение вещей, Вашингтон продолжает упорно навязывать свои демократические ценности, вмешиваясь в дела суверенных государств. Подобные шаги не несут ничего хорошо, а лишь дестабилизируют ситуацию, обостряя возможность международных конфликтов.

Дипломаты подчеркнули, что в течение последнего времени модель американской демократии начала заметно деградировать. Об этом можно справедливо судить, исходя из огромного количества внутренних проблем в США. Речь идет, в частности о расовых столкновениях, материальном расслоении среди граждан и других общественных противоречиях.

Ранее Пентагон назвал Китай главной проблемой для США. В оборонном ведомстве сравнили исходящую от Пекина угрозу с изменением климата.