Европейский энергокризис добрался до тепличных хозяйств

Брюссель, 5 декабря. Многие европейские сельскохозяйственники могут пропустить зимний сезон из-за роста цен на природный газ и электроэнергию, пишет агропромышленный портал «АгроXXI» со ссылкой на FreshPlaza.

Владеющие теплицами предприниматели в Европе стали размышлять, есть ли смысл сажать этой зимой такие культуры, как салат-латук, а также другую зелень. Текущая конъюнктура может повлиять на число игроков, которые займутся производством овощей закрытого грунта в нынешний холодный сезон.

Например, тепличники в Северной и Западной Европе боятся, что им придется соперничать с производителями аналогичных продуктов из Испании, а также Италии.

«Поставки из Южной Европы также значительно влияют на рынок. Скажем, в Италии много продукции, и излишки могут быть проданы в Германию. Это может повлиять на цены и нанести ущерб нашим производителям», — переживает руководитель отдела листовых культур и полевых овощей кооператива Belorta в Бельгии Бенни Кейперс.

Кооперативам непросто организовать стабильные поставки продукции. Посевные площади тепличного салата-латука не выросли за последнее время, а из-за подорожания энергоресурсов повысилась вероятность того, что некоторая часть посадок будет безвозвратно утеряна. Эксперты считают, что нарастить прибыли смогут только те компании, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставки.

Аналитики уже подсчитали, что потери Великобритании из-за поднявшихся цен на энергоносители составят порядка 3,2 млрд фунтов стерлингов. При этом основное финансовое бремя из-за этого ляжет на рядовых жителей государства.