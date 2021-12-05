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Аналитик Кауфман предупредил о сохранении высоких цен на газ до конца зимы

Экономика
Аналитик Кауфман предупредил о сохранении высоких цен на газ до конца зимы
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Предпосылок для скорой коррекции газовых цен в настоящее время нет, поэтому стоимость топлива останется высокой, полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Он указал, что в дальнейшем ситуация с ценами будет зависеть от уровня потребления зимой и возможностей «Газпрома» нарастить поставки. В базовом сценарии на долгосрочном горизонте котировки должны стабилизироваться, считает аналитик. По его словам, цены упадут до 300 долларов за тысячу кубометров, но не раньше, чем в следующем году.

Управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова указала, что стоимость газа в Европе до весны 2022 года будет на уровне 1000-1200 долларов за тысячу кубометров. При этом, как она подчеркнула, пик энергетического кризиса уже пройден.

Эксперт по энергетике Карел Гирман ранее заявил, что из-за затягивания сертификации «Северного потока — 2» жители Европы могут остаться этой зимой без газа. Как он отметил, запасы в подземных хранилищах до сих пор остаются мал, из-за чего предстоящая зима может оказаться «морозной» для европейцев.

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