Аналитик Кауфман предупредил о сохранении высоких цен на газ до конца зимы

Москва, 5 декабря. Предпосылок для скорой коррекции газовых цен в настоящее время нет, поэтому стоимость топлива останется высокой, полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Он указал, что в дальнейшем ситуация с ценами будет зависеть от уровня потребления зимой и возможностей «Газпрома» нарастить поставки. В базовом сценарии на долгосрочном горизонте котировки должны стабилизироваться, считает аналитик. По его словам, цены упадут до 300 долларов за тысячу кубометров, но не раньше, чем в следующем году.

Управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова указала, что стоимость газа в Европе до весны 2022 года будет на уровне 1000-1200 долларов за тысячу кубометров. При этом, как она подчеркнула, пик энергетического кризиса уже пройден.

Эксперт по энергетике Карел Гирман ранее заявил, что из-за затягивания сертификации «Северного потока — 2» жители Европы могут остаться этой зимой без газа. Как он отметил, запасы в подземных хранилищах до сих пор остаются мал, из-за чего предстоящая зима может оказаться «морозной» для европейцев.