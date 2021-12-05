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Венгерская федерация футбола рассматривает кандидатуру Черчесова на пост тренера сборной

Спорт
Венгерская федерация футбола рассматривает кандидатуру Черчесова на пост тренера сборной
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Будапешт, 5 декабря. Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить венгерскую национальную команду. В федерации футбола (HUN) этой страны рассматривают кандидатуру специалиста. 

Как отмечает портал Transfermarkt, контракт итальянского тренера Марко Росси со сборной Венгрии рассчитан до лета 2025 года, но существует вероятность, что специалист покинет команду раньше. Венгерская команда не смогла завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Согласно данным «РБ Спорт», одним из кандидатов на смену 57-летнего итальянца является Черчесов. Венгерская федерация всерьез рассматривает вариант с его назначением.

Ранее Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России. При этом специалист отметил, что не отказался бы руководить польской командой, если бы поступило соответствующее предложение.

Наставник возглавлял российскую сборную с 2016 по 2021 год. На домашнем ЧМ-2018 его подопечные дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам в серии послематчевых пенальти. На прошедшем Евро-2020 россияне не смогли пробиться в плей-офф и покинули турнир.

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