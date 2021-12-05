Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о том, что повлияло на развал СССР

Москва, 5 декабря. Распад Советского Союза является трагедией для жителей страны. Соответствующее мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, все, что на протяжении долгого времени строилось и защищалось населением, развалилось. Спикер Госдумы по этому поводу разместил в своем Telegram опрос о причинах, приведших к разрушению СССР. Он является первым в канале председателя палаты.

«До сегодняшнего дня много разных мнений высказывается на этот счет», — подписал он свой пост.

Володин предложил пять вариантов ответа: неэффективность руководства страны, измена партийных элит, отсутствие товаров на прилавках, вмешательство иностранных государств или недостаток конкуренции в политике у КПСС.

После публикации опроса участие в нем приняли более 11 тыс. пользователей. Самое большое количество людей проголосовало за предательство — 54%, на втором месте расположилось вмешательство во внутренние дела страны (23%). За неэффективность выступили 12%. Недостаток конкуренции выбрали 10%, и только 1% считает, что в развале СССР виновато отсутствие товаров.

Также следует отметить, что спикер Госдумы разрешил пользователям оставлять свои комментарии под постом. Более 3 тыс. людей уже высказали свое мнение.

Ранее сообщалось, что Латвия стала одной из самых «зеленых» стран Европы благодаря СССР. Об этом рассказал латвийский политический аналитик, журналист Юрий Алексеев.