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Финалист «Битвы экстрасенсов» Голунова ответила на вопрос о суррогатной матери ее ребенка

Шоу-бизнес
Финалист «Битвы экстрасенсов» Голунова ответила на вопрос о суррогатной матери ее ребенка
vk.com  /  Елена Голунова

Москва, 5 декабря. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова ответила на вопрос о суррогатном материнстве. Многие пользователи Сети обвиняли звезду в обращении к такому виду услуг.

Голунова поблагодарила всех, кто поздравлял их с мужем с рождением дочери и сына — погодок. Она заявила, что дети — самое ценное в ее жизни. Финалист «Битвы экстрасенсов» считает важным задаваться вопросами, ради чего живет и что хочет после себя оставить, пишет «СтарХит».

Экстрасенс также прокомментировала слухи о ее обращении за помощью к суррогатной маме. Она заявила, что всегда существовали люди, которые не умеют радоваться за других.

«К сожалению, существует категория людей, которые не умеют радоваться за других. Им хочется найти подводные камни, залезть в белье, покопаться в чужой жизни, порассуждать: «Родила ли она сама? Родила ли ей суррогатная мать?» Пусть эти люди остаются по сей день в неведении, в своих умозаключении и завидуют нам молча. Могу пожелать им заняться своей жизнью. Благодарна тем, кто умеет радоваться за счастье других», — отметила Голунова.

Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» недавно стала мамой в пятый раз. По словам Голуновой, у каждого человека есть то, ради чего стоит жить. Для одних это карьера, богатство, а для нее — семья, дети.

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суррогатное материнство битва экстрасенсов Голунова
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