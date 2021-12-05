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Al Arabiya: неизвестные обстреляли американскую военную базу в сирийской провинции Хомс

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 12:43
Армия
Al Arabiya: неизвестные обстреляли американскую военную базу в сирийской провинции Хомс
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 5 декабря. Военная база американских ВС и западной коалиции вблизи сирийского населенного пункта Эт-Танф подверглась нападению.

В сообщении телеканала Al Arabiya говорится, что несколько ударов было нанесено по району близ военной базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс у границы с Ираком. На территории самой базы были слышны несколько взрывов.

Стоит отметить, что в конце октября база текущего года военная база США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф уже подвергалась ракетному обстрелу. Инцидент произошел на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Пентагон тогда не стал предоставлять сведения о пострадавших и масштабах разрушений.

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