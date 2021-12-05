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Пожилые россияне могут получить по 15 тысяч рублей перед Новым годом

Экономика
Пожилые россияне могут получить по 15 тысяч рублей перед Новым годом
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Депутат Государственной думы Сергей Обухов прокомментировал информацию о том, что всем российским пенсионерам готовится единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей.

Деньги, вероятно, выделят уже в декабре — президент России Владимир Путин может объявить о ней в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоится 23 декабря. Финансовую поддержку окажут по аналогии с выплатами, которые проводили с сентябре. Тогда пожилым гражданам разово начислили по 10 тысяч рублей.

Доплату, предположительно, получат и работающие пенсионеры. Обухов считает, что сумма выплаты определена с учетом текущего уровня инфляции. Парламентария поддержал финансовый эксперт Андрей Лобода: он также полагает, что размер денежного довольствия составит 15 тысяч рублей. А вот другой эксперт, замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, предположила, что власти выделят каждому по 10 тысяч «или близко к этой цифре».

С 1 января 2021 года в России изменятся правила начисления пенсий. Одним из основных нововведений стало освобождение пенсионеров от финансовых удержаний, если их признали банкротами. Такая практика применялась, когда гражданин брал кредиты и не мог вовремя погасить задолженность.

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путин госдума пенсионеры единовременная выплата
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