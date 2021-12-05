Баранец предрек начало операции РФ по защите демократии в Карибском бассейне после угроз Байдена

Вашингтон, 5 декабря. Угрозы Джо Байдена по поводу размещения ударных систем на Украине могут обернутся для США неприятным сюрпризом в Карибском бассейне.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя агрессивную реакцию президента США на предупреждения Москвы о «красных линиях». Джо Байден, как известно, заявил, что Соединенные Штаты не намерены считаться с «красными линиями». Позже он добавил, что не исключает поставок на Украину ударных ракетных комплексов.

Военный эксперт отметил, что все последние 30 лет политику России в отношении США и НАТО можно назвать стратегическим отступлением, которое теперь, наконец закончится. Москва неоднократно выражала обеспокоенность и опасения по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Россия действовала дипломатично и культурно, однако американцы уже не раз показали, что язык дипломатии для них чужд и понимают они только грубую силу. Поэтому РФ будет отныне поступать по тем же принципам.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, Россия должна требовать от Вашингтона гарантий сдерживания экспансии НАТО в Европе. Если же Байден на предстоящей встрече с президентом РФ снова полезет в бутылку и наотрез откажется считаться с чужими интересами, Москва должна инициировать уникальную операцию по защите демократии в Карибском бассейне. Только так можно приструнить зарвавшихся американцев. Заявлением по Украине Байден переступил черту. Предстоящая встреча на высшем уровне — его последний шанс.

«Вот мой прогноз на случай сложных переговоров. Наш президент скажет: «Значит так, господин Байден, я отдаю команду министру обороны, и мы отправляем пару стратегических бомбардировщиков нашему дружественному режиму, ну как вы Украине отправляете, мы отправляем парочку на Кубу и в Венесуэлу столько же. А на Кубе мы еще поставим две атомные субмарины и 4 дизельных подлодки с «Калибрами». Только так. А теперь о словах Байдена. В ответ на его украинские маневры Россия начнет операцию по защите демократии и прав человека в Карибском бассейне. Можно не сомневаться, что только обещание провести такую операцию сразу же отрезвит Байдена и тех, кто за ним стоит, и заставит с уважением относиться к нашим красным линиям», — выразил уверенность Баранец.

Военный эксперт добавил, что, если Джо Байден заартачится и такая операция начнется, не стоит забывать и о других потенциально дружественных России странах Центральной Америки. К примеру, в Никарагуа тоже с радостью подпишут договор о военном сотрудничестве с РФ и выделят отдельный аэродром под базирование стратегических бомбардировщиков. США сжимает кольцо вокруг России, не оставляя ей выбора, и она ответит зеркально.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс объяснил, почему США придется отступить с позором в конфликте с Россией.