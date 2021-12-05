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Глава «Инвитро» Островский рассказал о планах компании выйти на IPO

Экономика
Глава «Инвитро» Островский рассказал о планах компании выйти на IPO
pixabay.com/PD

Москва, 5 декабря. Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» готовится провести IPO и рассчитывает получить оценку свыше 1 млрд долларов. Об этом в беседе с Forbes сообщил основатель и генеральный директор компании Александр Островский.

Организация планирует разместиться сразу на двух торговых площадках — в России, а также в Лондоне или Нью-Йорке. Организаторы торгов еще не выбраны, при этом «Инвитро» намерено разместить около 25-40% капитала в процессе листинга.

«"Инвитро" планирует выйти на IPO весной 2023 года, что более вероятно, или, если будет такое "окно" возможностей, осенью 2022 года», — отметили в компании.

В 2014 году фирма уже планировала IPO на зарубежной бирже и хотела получить оценку в 1 млрд долларов. Однако из-за кризиса и санкций руководству пришлось отложить планы.

Кроме того, провести первичное публичное размещение акций в 2023 году в России и в США планирует ювелирный бренд Sokolov. Об этом ранее рассказал управляющий партнер компании Артем Соколов.

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Все новости / Экономика / Глава «Инвитро» Островский рассказал о планах компании выйти на IPO
биржа инвитро IPO
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