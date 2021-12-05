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Власти Ливана утилизируют тонны урожая со складов разрушенного порта Бейрута

Весь мир
Власти Ливана утилизируют тонны урожая со складов разрушенного порта Бейрута
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 5 декабря. Тонны пшеницы, кукурузы и ячменя, хранившиеся в порту ливанского Бейрута после разрушительного взрыва в августе прошлого года, подлежат утилизации, так как больше не пригодны для потребления. Такое решение было принято специалистами, передает Arab News.

При изменении температуры невозможно получить доступ к содержимому складов без защитного оборудования, учитывая такие факторы, как плесень и обилие насекомых (долгоносиков и др.). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), плесень выделяет микотоксины, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья как людей, так и домашнего скота: от острого отравления до долгосрочных последствий, таких как иммунодефицит и рак.

Лабораторные тесты подтвердили пищевую непригодность сельскохозяйственных культур из порта Бейрута. 

До взрыва в портовых хранилищах находилось около 45 тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, большая часть которых была уничтожена во время взрыва. По словам министра окружающей среды Ливана Насера Ясина, на объекте осталось от шести до семи тонн урожая.

Чиновник рассказал Arab News, что специалисты решили путем брожения превратить содержимое хранилищ в компост. Затем это искусственное удобрение либо бесплатно отдадут фермерам, либо превратят в материал для отопления и предоставят армии для обогрева ее подразделений в высокогорьях или нуждающимся семьям.

Так, зерно планируется перевезти на свалку в муниципалитет Захле, где есть аппаратура, способная перерабатывать отходы и превращать их в компост и дрова.

«Мы стремимся произвести 3 000 тонн компоста и 3 000 тонн промышленных дров. К настоящему времени мы смогли изготовить 500 тонн компоста, который является органическим удобрением и будет бесплатно распространяться фермерам. Мы также завершили производство 1 000 тонн промышленных дров с помощью специальных прессов», — отметил Насер Ясин.

Министр отметил, что вид дров, получаемый в результате переработки, горит недолго, но все это же это облегчит жизнь людям, у которых нет средств приобретать горючее для отопления, и предотвратит вырубку леса.

Ливанская катастрофа

В августе 2020 года вследствие грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов порта Бейрута произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. В результате трагедии погибло более 220 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены, а набережная города разрушена.

Судебное расследование инцидента — одного из крупнейших неядерных взрывов, когда-либо зарегистрированных — до сих пор не привело ни к каким результатам. На сегодняшний день следствие еще не установило ни одного виновника. Более того, чиновники всячески препятствуют проведению расследования и оказывают давление на судей. 

Эксперты, которые обследовали участок после взрыва, подчеркнули, что склады с пшеницей необходимо снести, поскольку они находились на грани обрушения. Тогдашний министр экономики и торговли страны Рауль Нехме в ноябре 2020 года заявил, что хранилища будут уничтожены из соображений безопасности. Однако данные инициативы так и не были воплощены. 

В августе этого года оставшееся зерно было извлечено из складов и хранилось на открытом воздухе, чтобы снизить риск случайных пожаров в жаркую погоду. Однако это привело к ускорению гибели урожая, некогда пригодного для потребления.

Склады для пшеницы представляют собой гигантскую 48-метровую бетонную конструкцию, построенную в период с 1968 по 1970 годы, с емкостью хранения более 100 000 тонн. Когда-то считавшиеся ключевым элементом продовольственной безопасности Ливана, сегодня эти хранилища стали символом катастрофы.

Напомним, что из-за политических неурядиц, коррупции и нерационального использования государственных средств республика все глубже погружается в упадок, а местный фунт потерял более 90% своей стоимости с сентября 2019-го. Всемирный банк назвал финансовый кризис в ближневосточной стране одним из худших в мире с середины XIX века.

В стране не хватает продуктов питания, воды, базовых медикаментов, дизельного топлива. В Ливане регулярно вырубают электричество, а на заправочных станциях происходят драки и даже перестрелки.

По данным ООН, в настоящее время около 82% граждан Ливана живут в бедности, хотя еще в 2019 году этот показатель составлял 42%. Из-за тяжелого экономического, политического и социального кризиса 63% местного населения мечтают уехать из этого ближневосточного государства навсегда.

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ливан бейрут взрыв в бейруте
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