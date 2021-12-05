В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса

Темпе, 5 декабря. Студенты Университета штата Аризона устроили митинг против возвращения Кайла Риттенхауса, убившего двух человек в Кеноше, к учебному процессу. Об этом сообщил телеканала FOX News.
"Killer Kyle Off Our Campus" chants echoed throughout Arizona State University.— Empower Wisconsin (@EmpowerWi) December 3, 2021
This is how students at the college reacted when they learned Rittenhouse might attend the school. https://t.co/pzDkxgINeP
Более 100 протестующих собрались во дворе Центра изящных искусств Нельсона при Университете штата Аризона. Акцию возглавили участники движения «Студенты за социализм» (ASU). Многие пришли с плакатами и скандировали: «Убийца Кайл, вон из нашего кампуса!» Активисты призывали руководство вуза не принимать Риттенхауса. В приглашении на митинг они открыто назвали подростка «убийцей-расистом».
«Я марширую, потому что убийца Кайл не должен был идти в этот кампус. Это превосходство белых на пике своего расцвета», — сказал один из студентов на митинге.
Join us and rally against racist murderer Kyle Rittenhouse being permitted on our campus – Wednesday at 3:30 outside the Nelson Fine Arts Center on campus pic.twitter.com/4Hs3JxRqtY— Students for Socialism ASU ???? (@SFSASU) November 26, 2021
К протестной акции присоединились и сторонники Риттенхауса. Они, в свою очередь, выступали за право на самооборону и поддерживали подростка.
«Он американец, который не совершил никакого преступления. Он вносит свой вклад в общество также, как любой другой американец», — поделилась одна из студенток.
В настоящее время подросток не зачислен в Университет штата Аризоны, рассказали в вузе.
Дело Риттенхауса
Во время протестов Black Lives Matter в августе 2020 тогда 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух человек и ранил еще одного в Кеноше, штат Висконсин. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе по незаконному хранению оружия и предумышленному убийству. Максимальный срок, который грозил Риттенхаусу, — пожизненное лишение свободы. В конце ноября 2021 года суд присяжных признал юношу невиновным по всем пунктам обвинения и согласился с тем, что он действовал в рамках самообороны.