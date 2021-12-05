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В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса

Весь мир
В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса
Prt Scr twitter.com/SFSASU  /  Официальная страница движения "Студенты за социализм"

Темпе, 5 декабря. Студенты Университета штата Аризона устроили митинг против возвращения Кайла Риттенхауса, убившего двух человек в Кеноше, к учебному процессу. Об этом сообщил телеканала FOX News.

Более 100 протестующих собрались во дворе Центра изящных искусств Нельсона при Университете штата Аризона. Акцию возглавили участники движения «Студенты за социализм» (ASU). Многие пришли с плакатами и скандировали: «Убийца Кайл, вон из нашего кампуса!» Активисты призывали руководство вуза не принимать Риттенхауса. В приглашении на митинг они открыто назвали подростка «убийцей-расистом».

«Я марширую, потому что убийца Кайл не должен был идти в этот кампус. Это превосходство белых на пике своего расцвета», — сказал один из студентов на митинге.

К протестной акции присоединились и сторонники Риттенхауса. Они, в свою очередь, выступали за право на самооборону и поддерживали подростка.

«Он американец, который не совершил никакого преступления. Он вносит свой вклад в общество также, как любой другой американец», — поделилась одна из студенток.

В настоящее время подросток не зачислен в Университет штата Аризоны, рассказали в вузе.

Дело Риттенхауса

Во время протестов Black Lives Matter в августе 2020 тогда 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух человек и ранил еще одного в Кеноше, штат Висконсин. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе по незаконному хранению оружия и предумышленному убийству. Максимальный срок, который грозил Риттенхаусу, — пожизненное лишение свободы. В конце ноября 2021 года суд присяжных признал юношу невиновным по всем пунктам обвинения и согласился с тем, что он действовал в рамках самообороны.

В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса
Федеральное агентство новостей / Global Look Press — SEAN KRAJACIC / Keystone Press Agency /

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