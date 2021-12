В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса

Темпе, 5 декабря. Студенты Университета штата Аризона устроили митинг против возвращения Кайла Риттенхауса, убившего двух человек в Кеноше, к учебному процессу. Об этом сообщил телеканала FOX News.

"Killer Kyle Off Our Campus" chants echoed throughout Arizona State University.



