В Университете Аризоны устроили протест против возвращения Кайла Риттенхауса

Темпе, 5 декабря. Студенты Университета штата Аризона устроили митинг против возвращения Кайла Риттенхауса, убившего двух человек в Кеноше, к учебному процессу. Об этом сообщил телеканала FOX News.

"Killer Kyle Off Our Campus" chants echoed throughout Arizona State University.



This is how students at the college reacted when they learned Rittenhouse might attend the school. https://t.co/pzDkxgINeP — Empower Wisconsin (@EmpowerWi) December 3, 2021

Более 100 протестующих собрались во дворе Центра изящных искусств Нельсона при Университете штата Аризона. Акцию возглавили участники движения «Студенты за социализм» (ASU). Многие пришли с плакатами и скандировали: «Убийца Кайл, вон из нашего кампуса!» Активисты призывали руководство вуза не принимать Риттенхауса. В приглашении на митинг они открыто назвали подростка «убийцей-расистом».

«Я марширую, потому что убийца Кайл не должен был идти в этот кампус. Это превосходство белых на пике своего расцвета», — сказал один из студентов на митинге.

Join us and rally against racist murderer Kyle Rittenhouse being permitted on our campus – Wednesday at 3:30 outside the Nelson Fine Arts Center on campus pic.twitter.com/4Hs3JxRqtY — Students for Socialism ASU ???? (@SFSASU) November 26, 2021

К протестной акции присоединились и сторонники Риттенхауса. Они, в свою очередь, выступали за право на самооборону и поддерживали подростка.

«Он американец, который не совершил никакого преступления. Он вносит свой вклад в общество также, как любой другой американец», — поделилась одна из студенток.

В настоящее время подросток не зачислен в Университет штата Аризоны, рассказали в вузе.

Дело Риттенхауса

Во время протестов Black Lives Matter в августе 2020 тогда 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух человек и ранил еще одного в Кеноше, штат Висконсин. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе по незаконному хранению оружия и предумышленному убийству. Максимальный срок, который грозил Риттенхаусу, — пожизненное лишение свободы. В конце ноября 2021 года суд присяжных признал юношу невиновным по всем пунктам обвинения и согласился с тем, что он действовал в рамках самообороны.