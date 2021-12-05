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Нефтесервисная компания Baker Hughes подсчитала прирост буровых установок в мире

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 12:30
Экономика
Нефтесервисная компания Baker Hughes подсчитала прирост буровых установок в мире
pixabay.com

Хьюстон, 5 декабря. Общее количество рабочих нефтегазовых буровых установок на планете возросло на 40 штук за предыдущий месяц, подсчитали аналитики нефтесервисной организации из США Baker Hughes. Об этом пишет журнал «Нефтегазовая вертикаль».

Всего на Земле по результатам ноября работают 1544 нефтегазовых буровых установки (+2,7%). Если рассматривать увеличение числа вышек за год, то прибавка достигает 470 единиц (рост почти в полтора раза).

Отмечается, что число буровых в Соединенных Штатах увеличилось на 22 и достигло 560 единиц. На территории Канады появилась одна новая установка, после чего общее их количество составило 167. Соответствующий европейский показатель вышел на уровень в 107 штук (+3). Ближний Восток пополнился одной буровой, а всего их стало 276.

Азиатско-Тихоокеанский регион увидел в ноябре пять новых вышек, и теперь на территории АТР установлено 195 буровых. Африканские установки расширились за счет пяти новых объектов — нынче их 84. Латинская Америка может похвастаться 155 буровыми (+3 за прошлый месяц).

Фьючерсы черного золота на февраль по сорту Brent снизились недавно на торгах вплоть до 66,10 доллара за баррель в рамках торговой платформы в Лондоне ICE. Аналитики связывают просадку с распространением нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».

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