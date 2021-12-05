Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 13:57
13:54
Шоу-бизнес
Градский покупал молодой жене Коташенко любую вещь, которая ему понравится
13:54
Общество
Маск объявил о выпуске версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами
13:51
Происшествия
Пожарные спасли более 20 человек из горевшего общежития в Петрозаводске
13:50
Происшествия
Пожилой мужчина за рулем «Жигулей» спровоцировал смертельное ДТП в Амурской области
13:49
Армия
Украинцы выяснили, почему Киев порезал на металл совсем новые стратегические ракетоносцы
13:48
Происшествия
В Мексике полицейские нашли пять мешков с останками людей
13:48
Экономика
Экспортеры нефти и газа могут выиграть от энергетического перехода
13:47
Весь мир
Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране
13:43
Армия
Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности
13:39
Общество
Таинственное свечение обнаружили под снегом на берегу Белого моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самолет ВВС США выполнил разведывательный полет в небе над Крымом

Армия
Самолет ВВС США выполнил разведывательный полет в небе над Крымом
wikipedia.org  /  USA Tech. Sgt. Matt Hecht/108th Win

Симферополь, 5 декабря. Американский самолет радиоэлектронной разведки совершил полет у берегов российского Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По имеющейся информации, приближение самолета-разведчика ВВС США к полуострову было зафиксировано 5 декабря. Позднее он приступил к разведывательному полету вдоль границы Армении ​ и Азербайджана, в воздушном пространстве Грузии.

«Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США​​ Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792, позывной HOMER79, взлетевший с авиабазы Суда, остров Крит​, выполняет разведывательный полет вдоль черноморского побережья России», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские Су-30 и Су-27 перехватили американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к госгранице РФ. Инцидент произошел над акваторией Черного моря.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Самолет ВВС США выполнил разведывательный полет в небе над Крымом
россия крым разведка ввс сша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать