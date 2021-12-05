Самолет ВВС США выполнил разведывательный полет в небе над Крымом

Симферополь, 5 декабря. Американский самолет радиоэлектронной разведки совершил полет у берегов российского Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По имеющейся информации, приближение самолета-разведчика ВВС США к полуострову было зафиксировано 5 декабря. Позднее он приступил к разведывательному полету вдоль границы Армении ​ и Азербайджана, в воздушном пространстве Грузии.

«Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США​​ Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792, позывной HOMER79, взлетевший с авиабазы Суда, остров Крит​, выполняет разведывательный полет вдоль черноморского побережья России», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские Су-30 и Су-27 перехватили американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к госгранице РФ. Инцидент произошел над акваторией Черного моря.