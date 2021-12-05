Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 13:57
13:54
Шоу-бизнес
Градский покупал молодой жене Коташенко любую вещь, которая ему понравится
13:54
Общество
Маск объявил о выпуске версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами
13:51
Происшествия
Пожарные спасли более 20 человек из горевшего общежития в Петрозаводске
13:50
Происшествия
Пожилой мужчина за рулем «Жигулей» спровоцировал смертельное ДТП в Амурской области
13:49
Армия
Украинцы выяснили, почему Киев порезал на металл совсем новые стратегические ракетоносцы
13:48
Происшествия
В Мексике полицейские нашли пять мешков с останками людей
13:48
Экономика
Экспортеры нефти и газа могут выиграть от энергетического перехода
13:47
Весь мир
Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране
13:43
Армия
Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности
13:39
Общество
Таинственное свечение обнаружили под снегом на берегу Белого моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 5 декабря. Новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» невозможно перехватить, именно поэтому западные военные обеспокоены тем, что уже скоро эти боеприпасы поступят на вооружение ВС РФ.

В интервью изданию iReactor военный обозреватель «КП» Виктор Баранец прокомментировал сообщения о том, что «Цирконами» будут оснащаться не только корабли, но и подводные лодки ВМФ РФ. По его словам, именно поэтому на фоне поступающих данных о возможностях российских гиперзвуковых ракет американские военные запаниковали.

«Главная особенность "Циркона" — это их сумасшедшая скорость и высокая точность. Кроме того, у любого потенциального противника возникнут серьезные трудности, поскольку в настоящее время ни у одной страны мира нет аппаратуры, которая способна перехватывать "Циркон"», — объяснил он.

Он отметил, что в США эти ракеты расценивают как потенциальную угрозу американским ВМС. Российская разработка поставила в тупик Вашингтон, потому что ему попросту нечего противопоставить ей. Баранец подчеркнул, что «Цирконы» существенно опережают свое время, именно поэтому Белый дом начал всерьез задумываться о том, чтобы внести ряд изменений в свою военно-морскую доктрину.

Россия опережает США и КНР в сфере создания гиперзвукового оружия. Страна добилась больших успехов в этом направлении и может произвести настоящую революцию в области вооружений.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
сша баранец гиперзвук циркон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать