Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины

Москва, 5 декабря. Новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» невозможно перехватить, именно поэтому западные военные обеспокоены тем, что уже скоро эти боеприпасы поступят на вооружение ВС РФ.

В интервью изданию iReactor военный обозреватель «КП» Виктор Баранец прокомментировал сообщения о том, что «Цирконами» будут оснащаться не только корабли, но и подводные лодки ВМФ РФ. По его словам, именно поэтому на фоне поступающих данных о возможностях российских гиперзвуковых ракет американские военные запаниковали.

«Главная особенность "Циркона" — это их сумасшедшая скорость и высокая точность. Кроме того, у любого потенциального противника возникнут серьезные трудности, поскольку в настоящее время ни у одной страны мира нет аппаратуры, которая способна перехватывать "Циркон"», — объяснил он.

Он отметил, что в США эти ракеты расценивают как потенциальную угрозу американским ВМС. Российская разработка поставила в тупик Вашингтон, потому что ему попросту нечего противопоставить ей. Баранец подчеркнул, что «Цирконы» существенно опережают свое время, именно поэтому Белый дом начал всерьез задумываться о том, чтобы внести ряд изменений в свою военно-морскую доктрину.

Россия опережает США и КНР в сфере создания гиперзвукового оружия. Страна добилась больших успехов в этом направлении и может произвести настоящую революцию в области вооружений.