Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери

Мале, 5 декабря. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о любимом месте своей матери. Модель и блогер поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах.

Модель опубликовала в Instagram кадры с завтрака и ужина на Мальдивах, а также показала видео с морем. По словам девушки, это место — любимое у ее онкобольной мамы. Заворотнюк отметила, что при посещении атоллов у нее возникает множество теплых воспоминаний из прошлого, например, как она ловила рыбу вместе с мамой.

«Здесь самый настоящий рай на Земле», — добавила она.

Pr Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

О тяжелом недуге актрисы стало известно два года назад. У Заворотнюк, по некоторым данным, была обнаружена глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Близкие знаменитости официально так и не подтвердили и не опровергли ее диагноз.

Ранее Заворотнюк-младшая предупреждала своих подписчиков о мошенниках, которые от ее имени просят деньги на лечение матери. Модель рассказала, что злоумышленники уговорили подругу перевести им 50 тысяч рублей. Мошенники заявили, что эти деньги собираются для помощи актрисе, которая страдает от онкологического заболевания.