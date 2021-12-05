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Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года

Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
pixabay.com

Нью-Йорк, 5 декабря. Американцы стали активнее обращаться в банки с заявлениями на выдачу кредитных карт, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По информации организации, за последние 12 месяцев в банки обратились 27% жителей страны, что является максимумом с 2019 года. Как отмечают эксперты, восстановление спроса на «кредитки» может свидетельствовать о том, что потребители продолжают оставаться двигателем роста американской экономики.

Спрос на кредитные карты начал падать в начале пандемии, поскольку граждане США опасались брать новые долги на фоне неопределенности, связанной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и экономической ситуацией. Ситуация начала меняться после того, как выросли масштабы вакцинации.

В ноябре 2021 года инфляция в США достигла максимума за последние 30 лет и превысила в годовом выражении 6%. Цены увеличились практически на все группы товаров и услуг.

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