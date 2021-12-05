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Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов

Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
wikipedia.org  /  Jaksmata / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 декабря. Сфера кредитования индивидуального жилищного строительства будет поддержана только появлением эффективных застройщиков, отметил в комментарии РИА Новости заместитель председателя «Россельхозбанка» Арташес Сивков.

Отечественные кредитные организации, чтобы уверенно предоставлять займы на индивидуальное жилищное строительство, должны увидеть определенные изменения на рынке. А сектор должен встретить новых игроков, способных активизировать строительство объектов данного типа.

«До тех пор, пока не появится сегмент эффективных застройщиков в ИЖС, которые будут признаны, будут опираться на правильную нормативную базу и поддержку государства, конечный потребитель такого продукта будет лишен», — уверен собеседник издания.

Как отмечает банкир Сивков, банки легко могут сделать финансовый продукт, однако предложение должно быть посильным для конечного потребителя. Помимо этого, клиент должен быть уверен в том, что получит недвижимость в свое владение. Представитель «Россельхозбанка» подчеркивает, что граждане должны вначале получить гарантию сохранения их инвестиций.

Купить землю в кредит для строительства в настоящее время, фактически, не представляется возможным, так как никто не подготовлен к финансированию подобных инициатив, указывает специалист. Однако ситуацию может изменить появление легитимного участка, резюмирует зампред РСХБ.

Правительство России намеревается направить порядка 800 млн рублей с целью субсидирования льготной ставки по сельской ипотеке. В рамках такой программы размер ставки не превышает 3%.

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