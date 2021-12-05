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Киевский политик Чемерис указал на неэффективность украинского капитализма

Политика
Киевский политик Чемерис указал на неэффективность украинского капитализма
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 декабря. Существующая капиталистическая система на Украине показала свою непродуктивность, уверен политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис.

Он прокомментировал спор от том, с кем Украине будет лучше. Политику предлагали выбрать между олигархами и транснациональными корпорациями. Чемерис отметил в беседе с «Украиной.ру», что стране следует быть свободной от обеих сил.

Киевский политик раскрыл правду о губительном влиянии олигархов на Украину. Раньше в стране было бесплатное обучение и здравоохранение, но теперь в государстве доминирует капитализм и он не показал эффективности.

«У нас уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего», — констатировал Чемерис.

Киевский политик Чемерис указал на неэффективность украинского капитализма
Федеральное агентство новостей /

Современная ситуация стала возможной из-за прошедших рыночных реформ и построения олигархической экономической системы. При ее дальнейшем существовании проблемы государства будут усугубляться, заключил собеседник издания.

Ранее политик Олег Царев раскритиковал борьбу президента Украины Владимира Зеленского с олигархами. На деле глава государства расчищает страну для реализации западных интересов, убежден он.

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украина капитализм олигархи
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