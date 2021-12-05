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Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов

Видео

Бабушка-энтузиаст устала смотреть на детей, которые не могут играть на детской площадке после обильных снегопадов. По ее словам, местный дворник не справляется с таким объемом работы. Недолго думая, она пошла и купила лопату.

Теперь Татьяна Волкова вооружается инструментом и выходит во двор, чтобы бороться со снежной стихией. Она не всегда жила в этой высотке. Раньше пенсионерка вела свое хозяйство в деревне, так что физический труд для нее не в новинку. А сподвигли бабушку к этому активному хобби дети. Она рассказала, что просто не могла смотреть на малышей, которым становилось негде играть из-за высоких сугробов.

«Мне нравится, и душа радуется, веселее, когда ребятишки играют. А вот раз я пошла гулять, прошлась по всем дворам. Ни одной площадки не чистится. Бедные ребятишечки! Им же охота играть, охота веселиться», — призналась Татьяна Волкова.

Местные органы ЖКХ уже предлагали пенсионерке официальное оформление на должность дворника, ведь такие люди, безусловно, нужны. Но гордая бабушка отказывалась и от трудоустройства и от денег. Разве что иногда принимает от местных жителей благодарственные шоколадки.

«Чувство двоякое какое-то возникает, что, вроде, пожилой человек, очень взрослая, так скажем, а силы есть. Она, как бульдозер, на нее смотришь, она реально этот снег толкает, аж удивительно», — рассказал местный житель Александр.

Бабушка-энтузиаст признается, что такая физическая активность доставляет ей радость, помимо безусловной пользы. За три года своего волонтерства, она уже успела стать местной знаменитостью.

«Честно, был в шоке. Как бы бабушка в возрасте уже, чистит снег, даже не ожидал такое увидеть. Причем молодежь гуляет, никому ничего не надо, а бабушка вся в форме такой еще нормальной», — описывает пенсионерку житель Кемерова Александр.

Пенсионерка признается, что любит свой город и хочет, чтобы он всегда был чистый и ухоженный. Она даже предлагала в общедомовом чате, чтобы все купили по лопате. Ведь, чтобы полностью очистить двор от снега, достаточно, чтобы каждый житель дома вышел и убрал всего пять квадратных метров территории.

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кемерово пенсионерка
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