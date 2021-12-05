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Фигурист Ягудин объяснил, почему не помог умирающему дедушке-фронтовику

Шоу-бизнес
Фигурист Ягудин объяснил, почему не помог умирающему дедушке-фронтовику
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 5 декабря. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» и рассказал, что несколько лет назад отказал в помощи умирающему дедушке-фронтовику из Башкирии. Тогда пользователи Сети обвинили фигуриста в бессердечном отношении к «родственнику».

Спортсмен признался, что прекрасно знаком со всеми своими прародителями. Тот так называемый «дедушка» оказался поддельным — фигурист даже никогда не слышал про его существование.

«Почему я не помог? Тяжелая история… Какой дедушка? Я не знаю, кто это. Ты знаешь, сколько Ягудиных в стране? Это писали те же СМИ, которые писали, что я ругался на Алину [Загитову]. Столько информации ходит. Мой дедушка умер, я знаю его», — отметил спортсмен.

Ягудин посчитал важным акцентировать внимание на том, что несмотря на натянутые отношения с некоторыми из родственников, он знал бы «наверняка», если бы кто-то из них ушел из жизни.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ягудин якобы находится в ссоре с олимпийской чемпионкой, его напарницей в роли ведущей проекта «Ледниковый период» Загитовой. Многие обвиняют фигуристку в непрофессионализме и неуверенном поведении в кадре, что также будто бы отметил и Ягудин. Чемпион опроверг слухи о конфликте.

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фигурное катание ягудин Алена, блин!
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