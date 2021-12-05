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Читателей Bild возмутила опубликованная изданием «схема атаки России на Украину»

Армия
Читателей Bild возмутила опубликованная изданием «схема атаки России на Украину»
facebook.com  /  Минобороны РФ

Берлин, 5 декабря. Немецкое издание Bild считает, что «российского вторжения» на Украину якобы следует ожидать в начале 2022 года. Авторы публикации даже прикрепили к статье схему «агрессии России».

В материале говорится, что Россия якобы рассматривает два сценария «вторжения»: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. Первый вариант, по словам авторов статьи, включает в себя атаку с территории Крыма через территории ЛДНР. Второй – «нападение» на юг и северо-восток Украины, а также наступление на Киев с севера.

Стоит отметить, что жители некоторых европейских стран подвергли критике публикацию за откровенно русофобскую подачу. В самой Германии скептически оценивают «схему атаки России на Украину». Некоторые немцы обратились к авторам с призывом — «не провоцируйте президента РФ Владимира Путина».

«Европейский союз ничего не сделает, потому что Путин отключит газовую трубу, и наступит конец», — написал читатель.

«После этих заявлений в Польше появится еще больше украинцев. Получается, что Крым и Украина волнуют немцев, поляков и американцев больше, чем самих украинцев», — возмутился еще один пользователь.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Украины или любой другой страны.

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