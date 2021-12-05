Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 12:26
12:22
Происшествия
Бабушку-инвестора обокрали на 7 млн рублей в Петербурге
12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
12:20
Происшествия
Гендиректор одной из московских компаний лишился 2 млн рублей в ресторане
12:20
Видео
Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов
12:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери
12:15
Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
12:12
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
12:09
Общество
Использование смартфона в туалете повышает риск развития хронического запора
12:09
Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
12:08
Общество
Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Марибу

Весь мир
Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Марибу
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Сана, 5 декабря. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила, что йеменские повстанцы-хуситы совершили пуски трех баллистических ракет по окрестностям города Мариб, одна из которых попала в аэропорт. На данный момент информация о потерях и причиненном ущербе от этого удара пока не опубликована.

 

Атака произошла на фоне некоторых успехов проправительственных сил в этой провинции и возросших потерь со стороны мятежников. Как ранее заявил генерал-майор Мансур Табаве, командующий операциями йеменской армии в Марибе, войскам удалось продвинуться вперед на нескольких участках фронта и перерезать линию снабжения повстанцев между населенными пунктами Байхан и Хариб. В одном из освобожденных районов, по последним сообщениям, обезврежены два мощных взрывных устройства, установленных мятежниками возле дороги при отступлении.

Согласно отчетам коалиции, за последние дни в результате десятков воздушных налетов хуситы понесли значительные потери в живой силе и технике. В частности, за истекшие сутки в провинции было якобы уничтожено семь транспортных средств и около 60 боевиков.

Несмотря на то что данные о потерях среди повстанцев могут быть значительно завышены, продвижение проправительственных войск подтверждается многими открытыми источниками. Участившиеся случаи ракетных обстрелов, как считает командование йеменской армии, может свидетельствовать об истощении у мятежников ресурсов для наступления, начатого ими в первой половине 2021 года. Похожая ситуация наблюдалась летом, когда из-за серьезных потерь обе стороны были вынуждены перейти к позиционной обороне, но через некоторое время хуситы возобновили движение и к осени достигли окрестностей Мариба, административного центра одноименной провинции.

При этом затянувшиеся боевые действия вызывают все большие опасения у международного сообщества, так как в эти районы, ранее спокойные, бежали сотни тысяч жителей из других частей Йемена. На данный момент большинство их них, как и местное население, остро нуждаются в продовольственной и медицинской помощи, которую гуманитарные организации не могут доставить из-за продолжающихся столкновений и обстрелов. При этом все попытки оказать давление на стороны конфликта и усадить их за стол переговоров до сих пор не увенчались успехом.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Марибу
йемен хуситы арабская коалиция мариб
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать