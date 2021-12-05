Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Марибу

Сана, 5 декабря. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила, что йеменские повстанцы-хуситы совершили пуски трех баллистических ракет по окрестностям города Мариб, одна из которых попала в аэропорт. На данный момент информация о потерях и причиненном ущербе от этого удара пока не опубликована.

Атака произошла на фоне некоторых успехов проправительственных сил в этой провинции и возросших потерь со стороны мятежников. Как ранее заявил генерал-майор Мансур Табаве, командующий операциями йеменской армии в Марибе, войскам удалось продвинуться вперед на нескольких участках фронта и перерезать линию снабжения повстанцев между населенными пунктами Байхан и Хариб. В одном из освобожденных районов, по последним сообщениям, обезврежены два мощных взрывных устройства, установленных мятежниками возле дороги при отступлении.

Согласно отчетам коалиции, за последние дни в результате десятков воздушных налетов хуситы понесли значительные потери в живой силе и технике. В частности, за истекшие сутки в провинции было якобы уничтожено семь транспортных средств и около 60 боевиков.

Несмотря на то что данные о потерях среди повстанцев могут быть значительно завышены, продвижение проправительственных войск подтверждается многими открытыми источниками. Участившиеся случаи ракетных обстрелов, как считает командование йеменской армии, может свидетельствовать об истощении у мятежников ресурсов для наступления, начатого ими в первой половине 2021 года. Похожая ситуация наблюдалась летом, когда из-за серьезных потерь обе стороны были вынуждены перейти к позиционной обороне, но через некоторое время хуситы возобновили движение и к осени достигли окрестностей Мариба, административного центра одноименной провинции.

Arab Coalition conducts 11 operations in Marib, 60 Houthis killed https://t.co/jn8lsho4uR pic.twitter.com/Ug5v7poAao — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 4, 2021

При этом затянувшиеся боевые действия вызывают все большие опасения у международного сообщества, так как в эти районы, ранее спокойные, бежали сотни тысяч жителей из других частей Йемена. На данный момент большинство их них, как и местное население, остро нуждаются в продовольственной и медицинской помощи, которую гуманитарные организации не могут доставить из-за продолжающихся столкновений и обстрелов. При этом все попытки оказать давление на стороны конфликта и усадить их за стол переговоров до сих пор не увенчались успехом.