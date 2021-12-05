Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 12:26
12:22
Происшествия
Бабушку-инвестора обокрали на 7 млн рублей в Петербурге
12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
12:20
Происшествия
Гендиректор одной из московских компаний лишился 2 млн рублей в ресторане
12:20
Видео
Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов
12:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери
12:15
Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
12:12
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
12:09
Общество
Использование смартфона в туалете повышает риск развития хронического запора
12:09
Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
12:08
Общество
Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Саймс объяснил, почему США придется «отступить с позором» в конфликте с Россией

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 12:13
Политика
Политолог Саймс объяснил, почему США придется «отступить с позором» в конфликте с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 декабря. Еще в 1994 году именитый американский дипломат Джордж Кеннан предупреждал, что продвижение НАТО на восток в Европе закончится для США большим конфликтом и позорным отступлением.

Тогда к ветерану американской дипломатии, которого считают своеобразным архитектором холодной войны никто не прислушивался. Так называемые ястребы уверенно продвигали свою повестку, нарушая все договоренности, достигнутые с Россией после распада Советского Союза. В итоге экспансия НАТО в Восточной Европе привела к серьезнейшему обострению отношений между Россией и США со времен Карибского кризиса. Мир завис на грани большого столкновения, которое закончится либо глобальным конфликтом, либо позорным отступлением Соединенных Штатов, как и предупреждал Кеннан.

Уровень угрозы большой эскалации на мировой арене в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым попытался оценить американский политолог, издатель популярного журнала The National Interest Дмитрий Саймс. Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация все больше напоминает политическую конфронтацию накануне Первой мировой войны. Особенно это заметно по реакции гражданского общества и законодателей. В начале прошлого века и Думу, и Рейхстаг захлестнули воинственные настроения. Подогревала обострение с обеих сторон и интеллигенция. Как минимум два центра силы рвались в бой.

Политолог Саймс объяснил, почему США придется «отступить с позором» в конфликте с Россией
Федеральное агентство новостей /

Нечто подобное, по мнению Саймса, происходит и сейчас. Только главным «гнездом ястребов» стал Конгресс США. В России сейчас вряд ли кого обвинишь в агрессивной риторике. Политолог отметил, что и в Вашингтоне еще остались трезвомыслящие головы, но они оказались в меньшинстве. Поэтому мир действительно застыл на грани чего-то страшного. При этом США еще почти 30 лет назад предсказывали тяжелое поражение в таком противостоянии. Причем автором неутешительного прогноза стал вышеупомянутый Джордж Кеннан, который на протяжении всей своей карьеры был убежденным русофобом.

«Я никогда не забуду этот разговор, произошедший в 1994 году. Тогда в Госдепартаменте устроили ужин в честь Кеннана. Тогда он был уже в лиге бывших и с ним мало кто стремился общаться. К нему подошла моя молодая жена, которая его хорошо знала, и подвела к нему Пола Нитце. Последний всю жизнь варился в американской политике и был намного жестче Кеннана. Кеннан мне говорит: «Дмитрий, я всегда уважал ваши суждения по России, но вы сейчас говорите, что можно расширить НАТО на три Вышеградские страны – Польшу, Чехию и Венгрию». Я сказал, что в этом ничего страшного, так как не затрагивает границы РФ. Он же меня предупредил, что это только начало и остановить этот поезд будет очень трудно. Нитце заверил Кеннана, что советники Клинтона держат все под контролем, и смогут остановиться вовремя. Кеннан заверил, что Нитце живет в мире иллюзий. Он пообещал, что РФ сначала не поверит, что с ней так поступают, потом выразит негодование, а в один прекрасный момент ударит кулаком по столу и скажет: «Хватит». Тогда у США будет выбор — либо идти на страшный конфликт, либо позорно отступить», — вспомнил пророчество авторитетного дипломата Саймс.

Политолог добавил, что в данный момент даже самые горячие головы в Вашингтоне понимают, что в горячем конфликте с РФ США скорее всего проиграют, разрушив при этом чуть ли не полмира. Поэтому ястребы, спровоцировавшие сегодняшнее обострение, толкают США ко второму варианту развития событий, который предсказал Кеннан.

«Я думаю, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не решится на глобальный конфликт. Ответный, а скорее превентивный удар России не оставит США шансов на выживание. В Белом доме и в настоящем центре принятия решений это прекрасно понимают, но все равно толкают к конфликту с РФ, в котором США придется с позором отступить, развеяв миф о гегемонии и признав свое поражение. Альтернатива слишком страшна», — выразил уверенность Саймс.

Ранее генерал Бужинский предсказал первый невоенный шаг России в случае наступления ВСУ в Донбассе.

 

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Саймс объяснил, почему США придется «отступить с позором» в конфликте с Россией
россия сша госдеп конфликт обострение дипломатия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать