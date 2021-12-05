Политолог Саймс объяснил, почему США придется «отступить с позором» в конфликте с Россией

Вашингтон, 5 декабря. Еще в 1994 году именитый американский дипломат Джордж Кеннан предупреждал, что продвижение НАТО на восток в Европе закончится для США большим конфликтом и позорным отступлением.

Тогда к ветерану американской дипломатии, которого считают своеобразным архитектором холодной войны никто не прислушивался. Так называемые ястребы уверенно продвигали свою повестку, нарушая все договоренности, достигнутые с Россией после распада Советского Союза. В итоге экспансия НАТО в Восточной Европе привела к серьезнейшему обострению отношений между Россией и США со времен Карибского кризиса. Мир завис на грани большого столкновения, которое закончится либо глобальным конфликтом, либо позорным отступлением Соединенных Штатов, как и предупреждал Кеннан.

Уровень угрозы большой эскалации на мировой арене в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым попытался оценить американский политолог, издатель популярного журнала The National Interest Дмитрий Саймс. Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация все больше напоминает политическую конфронтацию накануне Первой мировой войны. Особенно это заметно по реакции гражданского общества и законодателей. В начале прошлого века и Думу, и Рейхстаг захлестнули воинственные настроения. Подогревала обострение с обеих сторон и интеллигенция. Как минимум два центра силы рвались в бой.

Федеральное агентство новостей /

Нечто подобное, по мнению Саймса, происходит и сейчас. Только главным «гнездом ястребов» стал Конгресс США. В России сейчас вряд ли кого обвинишь в агрессивной риторике. Политолог отметил, что и в Вашингтоне еще остались трезвомыслящие головы, но они оказались в меньшинстве. Поэтому мир действительно застыл на грани чего-то страшного. При этом США еще почти 30 лет назад предсказывали тяжелое поражение в таком противостоянии. Причем автором неутешительного прогноза стал вышеупомянутый Джордж Кеннан, который на протяжении всей своей карьеры был убежденным русофобом.

«Я никогда не забуду этот разговор, произошедший в 1994 году. Тогда в Госдепартаменте устроили ужин в честь Кеннана. Тогда он был уже в лиге бывших и с ним мало кто стремился общаться. К нему подошла моя молодая жена, которая его хорошо знала, и подвела к нему Пола Нитце. Последний всю жизнь варился в американской политике и был намного жестче Кеннана. Кеннан мне говорит: «Дмитрий, я всегда уважал ваши суждения по России, но вы сейчас говорите, что можно расширить НАТО на три Вышеградские страны – Польшу, Чехию и Венгрию». Я сказал, что в этом ничего страшного, так как не затрагивает границы РФ. Он же меня предупредил, что это только начало и остановить этот поезд будет очень трудно. Нитце заверил Кеннана, что советники Клинтона держат все под контролем, и смогут остановиться вовремя. Кеннан заверил, что Нитце живет в мире иллюзий. Он пообещал, что РФ сначала не поверит, что с ней так поступают, потом выразит негодование, а в один прекрасный момент ударит кулаком по столу и скажет: «Хватит». Тогда у США будет выбор — либо идти на страшный конфликт, либо позорно отступить», — вспомнил пророчество авторитетного дипломата Саймс.

Политолог добавил, что в данный момент даже самые горячие головы в Вашингтоне понимают, что в горячем конфликте с РФ США скорее всего проиграют, разрушив при этом чуть ли не полмира. Поэтому ястребы, спровоцировавшие сегодняшнее обострение, толкают США ко второму варианту развития событий, который предсказал Кеннан.

«Я думаю, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не решится на глобальный конфликт. Ответный, а скорее превентивный удар России не оставит США шансов на выживание. В Белом доме и в настоящем центре принятия решений это прекрасно понимают, но все равно толкают к конфликту с РФ, в котором США придется с позором отступить, развеяв миф о гегемонии и признав свое поражение. Альтернатива слишком страшна», — выразил уверенность Саймс.

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