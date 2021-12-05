Рогозин пошутил, впервые опубликовав «двустороннюю» версию ракеты «Союз»

Москва, 5 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые опубликовал снимок «двусторонней» ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовой площадке Байконура.

Ракета должна вывести на орбиту корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами и российским космонавтом на борту. Из-за влажных плит стартового стола изображение ракеты получилось симметричным. Складывается впечатление, будто второй космический аппарат смотрит носом в землю. Рогозин решил пошутить над этим.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли», — пишет глава Роскосмоса у себя в Telegram-канале.

Ракета «Союз-2.1а» 5 декабря была установлена на стартовый стол. Пуск запланирован на 8 декабря в 10:38 по московскому времени. Ракета должна осуществить стыковку с Международной космической станцией в тот же день. Всего китайские туристы проведут на МКС 12 дней.

Ранее сообщалось, что вместе с японскими представителями на «Союз МС-20» полетит фигурка персонажа Грогу из сериала «Мандалорец». В космосе малыша Йоду будут использовать в качестве индикатора невесомости.