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Посол США Салливан охарактеризовал дипломатические отношения с Россией как «визовый тупик»

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 12:17
Политика
Посол США Салливан охарактеризовал дипломатические отношения с Россией как «визовый тупик»
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 5 декабря. Вашингтон попал в безвыходную ситуацию из-за невыдачи Россией виз для американских дипломатов. С таким заявлением выступил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

Недавно Москва блокировала право Вашингтона на наем американским посольством российских граждан и представителей других государств. РФ приняла решение после ввода США очередных санкций и высылки дипломатов. Салливан в интервью РБК пожаловался на отказ России выдавать визы американским сотрудникам.

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов". Мы можем это сделать, только если российское правительство дает визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить», — заявил посол США.

Ранее Соединенные Штаты дали предписания российским дипломатам покинуть страну. Посол РФ в государстве Анатолий Антонов назвал решение Вашингтона выдворением и обвинил его в лицемерии.

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