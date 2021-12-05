Автозавод «ИжАвто» может вернуться на рынок с новыми пикапами «Ода»

Москва, 5 декабря. Предприятие, занимавшееся ранее разработкой моделей «Ода», может снова заняться созданием перспективных авто в виде компактных пикапов, о чем сообщает портал NaAvtoTrasse.ru.

Мощности «ИжАвто» в начале века начали использовать для создания различных транспортных средств марки Lada, хотя ранее предприятие занималось выпуском нестандартных машин под брендом «Ода».

Сейчас в мире постепенно растет популярность нетрадиционных модификаций автомобилей, в том числе повышается спрос на небольшие комфортные пикапы. Автоэксперты считают, что концерн Renault, который сейчас владеет АвтоВАЗом, может пойти на разработку собственной линейки подобных пикапов, для чего вернет в строй уже забытый бренд «Ода».

Российский дизайнер разработал несколько рендерных изображений, которые показывают, как внешне может выглядеть потенциальный пикап «Ода-2126». Предполагается, что данная модель будет напоминать кроссовер, но обособится от указанного класса эксклюзивным экстерьером.

Lada Ижевск является заводом, который располагается в одноименном городе. С 2011 года предприятие на 100% принадлежит автомобилестроительной корпорации «АвтоВАЗ». Название «ИжАвто» было актуально с 1965 по 2017 годы.

Автомобиль «Иж-2715», созданный в 1972 году, получил некогда прозвище «каблук». Подобный тип кузова обладает рядом преимуществ, которые выгодно отличают такие модели от универсалов, объясняют автоспециалисты.