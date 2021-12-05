Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 12:25
12:22
Происшествия
Бабушку-инвестора обокрали на 7 млн рублей в Петербурге
12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
12:20
Происшествия
Гендиректор одной из московских компаний лишился 2 млн рублей в ресторане
12:20
Видео
Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов
12:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери
12:15
Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
12:12
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
12:09
Общество
Использование смартфона в туалете повышает риск развития хронического запора
12:09
Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
12:08
Общество
Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правительство России определило меры поддержки населения при оплате услуг ЖКХ

Экономика
Правительство России определило меры поддержки населения при оплате услуг ЖКХ
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 декабря. Российское правительство приняло проект распоряжения, направленный на обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Речь идет о ветеранах, инвалидах, жертвах и ликвидаторах аварий на ЧАЭС, предприятии «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Законодательные изменения будут учтены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы и бюджетах регионов.

Россияне могут узнать о положенных им льготах на официальном сайте ГИС ЖКХ в разделе «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». Для более удобного поиска рекомендуется сразу выбрать определенный населенный пункт.

Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева ранее оценила вероятность дальнейшего повышения платежей за коммунальные услуги. До этого банк «Русский стандарт» опубликовал статистику, согласно которой жители России стали платить за услуги ЖКХ на 9% больше, чем в прошлом году.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Правительство России определило меры поддержки населения при оплате услуг ЖКХ
жкх правительство рф господдержка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать