Правительство России определило меры поддержки населения при оплате услуг ЖКХ

Москва, 5 декабря. Российское правительство приняло проект распоряжения, направленный на обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Речь идет о ветеранах, инвалидах, жертвах и ликвидаторах аварий на ЧАЭС, предприятии «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Законодательные изменения будут учтены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы и бюджетах регионов.

Россияне могут узнать о положенных им льготах на официальном сайте ГИС ЖКХ в разделе «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». Для более удобного поиска рекомендуется сразу выбрать определенный населенный пункт.

Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева ранее оценила вероятность дальнейшего повышения платежей за коммунальные услуги. До этого банк «Русский стандарт» опубликовал статистику, согласно которой жители России стали платить за услуги ЖКХ на 9% больше, чем в прошлом году.