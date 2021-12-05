Политолог Золотарев назвал ослабление Зеленского в Раде главной целью бизнесмена Ахметова

Киев, 5 декабря. Предприниматель Ринат Ахметов постарается разрушить монобольшинство президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, убежден политолог Андрей Золотарев.

Недавно Зеленский произнес в парламенте ежегодную речь о ситуации внутри страны. В ходе выступления президент не стал затрагивать тему госпереворота, который якобы готовился с подачи бизнесмена Рината Ахметова.

Политолог Золотарев сделал неожиданное заявление об опасности утраты Зеленским контроля над Радой. На деле президент не боится свержения власти и стремится показать, что управляет монобольшинством в парламенте, отметил эксперт.

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«Зеленский и его команда понимает, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что монобольшинство могут раздергать, дергая за слабые звенья. Подтверждением тому является показательный выход из партии одного из мажоритарщиков», — констатировал политолог.

Он назвал ситуацию тревожным сигналом в беседе с изданием «Укриана.ру». Золотарев заключил, что расшатывание большинства Зеленского в Раде и станет главной целью Рината Ахметова.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива высмеял слова Зеленского о якобы готовящемся в стране перевороте. Глава государства предупреждал о свержении власти 1 декабря, однако ничего не случилось, иронично отметил парламентарий.