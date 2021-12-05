Тренер Тарасова заявила, что ей уже поздно думать об открытии школы фигурного катания

Москва, 5 декабря. Мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и выразила сожаление о том, что не открыла собственную школу.

Тарасова рассказала о своей самой главной боли. Экс-спортсменка призналась, что ей недостает собственного катка. Жизнь мастера спорта полностью связана с фигурным катанием — в Россию она вернулась в возрасте 60 лет, а до этого тренировала в США таких знаменитых фигуристов, как Алексей Ягудин, Илья Кулик, а также пару Евгения Платонова и Оксаны Грищук. Под ее чутким руководством все они стали олимпийскими чемпионами.

«Мне бы хотелось школу. Чтобы там были тренеры, которых я пригласила, учила, продолжала свое направление. Но этого не случилось. Уже мне поздно об этом говорить — в этом году мне, дай бог, будет 75. Это не тот возраст, когда можно что-то начинать», — с грустью отметила Тарасова.

Тренер также рассказала о размере своей пенсии, заявив, что над наставниками не «сжалились», как над олимпийскими чемпионами. По словам фигуристки, у заслуженных тренеров нет никакой надбавки. Тем не менее, Тарасова трудится не ради денег, а потому что ей «нельзя не работать». Средств на жизнь мастеру спорта, по ее словам, хватает.

Тарасова всегда ставила карьеру превыше всего, в том числе и личного женского счастья. Любовь к работе не позволила ей стать матерью. Тренер призналась, что всегда хотела воспитывать девочку, однако этому не суждено было случиться.