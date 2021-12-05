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Советская спортсменка Лидия Иванова объяснила страхи современных гимнасток

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 11:29
Спорт
Советская спортсменка Лидия Иванова объяснила страхи современных гимнасток
twitter.com  /  @Olympic_Russia

Москва, 5 декабря. Современные гимнастки испытывают много страха на тренировках из-за выполнения сложных элементов. Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

Бывшая спортсменка прокомментировала слова абсолютной чемпионки мира Ангелины Мельниковой о каждодневном страхе на тренировках при исполнении элементов, передает «Лента.ру».

«Ну так у Ангелины и сложность запредельная! Мы не боялись до такой степени, как нынешние гимнастки. Мы делали не такие сложные элементы, шла какая-то постепенность обучения. Ты делаешь какой-то элемент на брусьях и постоянно его оттачиваешь и совершенствуешь. Поэтому чувство страха в нас не воспитывалось», — объяснила Иванова.

По ее словам, между современной гимнастикой и той, что была 1950-е и 1960-е годы, существует огромная разница. Тренер отметила, что гимнастика очень сильно усложнилась и развивается дальше. По ее словам, самым ценным является возможность наблюдать прогресс в выполнении элементов.

Ранее Иванова рассказала, что сделала аборт перед Олимпиадой 1960 года, проходившей в Риме. Спортсменка узнала, что ждет ребенка, во время подготовки к Играм. Решение было принято вместе с мужем футболистом Валентином Ивановым.

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спорт иванова гимнастика
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