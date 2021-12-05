Тренер Хави считает, что «Барселона» может обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов

Барселона, 5 декабря. Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения в матче Ла Лиги с «Бетисом» (0:1) заявил, что каталонская команда может обыграть «Баварию» на «Альянц Арене» в предстоящей встрече Лиги чемпионов.

Как отметил испанский наставник, цель сине-гранатовых — победа в Мюнхене. Он напомнил, что стадион мюнхенцев является одним из самых сложных для любого коллектива.

««Барселона» способна поехать в Мюнхен и победить там. Это наша цель. Мы зависим от самих себя. Мы едем на одну из сложнейших арен в мире, но мы намерены отдать все и навязать соперничество», — передает слова испанского специалиста ESPN.

Бывший капитан «Барселоны» Хави в начале ноября был назначен новым главным тренером каталонского клуба после увольнения Рональда Кумана. Срок контракта со специалистом истекает летом 2024 года.

Напомним, матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона между «Баварией» и «Барселоной» состоится 8 декабря. Игра пройдет на «Альянц Арене», старт — в 23:00 по московскому времени.