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Мировой нефтяной конгресс стартует в Хьюстоне 5 декабря

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 11:20
Экономика
Мировой нефтяной конгресс стартует в Хьюстоне 5 декабря
pixabay.com

Хьюстон, 5 декабря. Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс, одно из крупнейших событий в нефтегазовой индустрии, стартует в воскресенье, 5 декабря, в американском Хьюстоне в условиях продолжающихся колебаний на энергорынке.

Форум продлится до 9 декабря. На своей площадке он объединит несколько тысяч представителей из 70 стран, включая флагманов нефтегазовой отрасли, профильных министров и экспертов.

Встреча лидеров мирового энергетического комплекса состоится на фоне катаклизмов, произошедших на рынке в последние месяцы. В конце сентября цены на газ в ЕС впервые в истории перешагнули отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Параллельно с этим стоимость нефти марки Brent в Лондоне превзошла 80 долларов за баррель.

Разразившийся в Европе энергетический кризис усугубится после наступления холодов в странах ЕС. Такую точку зрения выразил автор Bloomberg Рейчел Морисон.

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Все новости / Экономика / Мировой нефтяной конгресс стартует в Хьюстоне 5 декабря
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