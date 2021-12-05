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Многие россияне предпочитают решать финансовые трудности с помощью кредитных карт

Экономика
Многие россияне предпочитают решать финансовые трудности с помощью кредитных карт
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Около трети россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты, а 57% из них решают их с помощью кредитной карты, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования «Почта банка».

Как отмечается, 38% респондентов не хватает в месяц до 5 тысяч рублей. Еще 31% нуждаются в сумме от 5 до 10 тысяч, а 21% назвали 10 тысяч как необходимую сумму для зарплаты. Остальные считают, что им нужно более 20 тысяч рублей дополнительно.

«Порядка 57% из тех, кто испытывает финансовые трудности, имеют кредитную карту и регулярно решают свои финансовые проблемы до зарплаты с ее помощью. Еще 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей», — рассказали авторы исследования.

Исследование «Почта банка» проводилось в социальных сетях среди 2 тысяч человек от 17 до 55 лет, проживающих в разных регионах. Выяснилось, что 34% опрошенных регулярно не хватает денег до зарплаты, а 40% россиян испытывают такие трудности иногда. В то же время 26% респондентов указали, что никогда не сталкивались с такой проблемой.

Депутаты Госдумы ранее приняли закон, который позволяет Центробанку устанавливать ограничения на привлечение потребительских кредитов банками. Целью изменений является замедление роста необеспеченного кредитования населения.

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