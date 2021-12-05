Аналитик Золотарев предрек Зеленскому падение рейтингов в случае отключения энергии зимой

Киев, 5 декабря. Уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского снизится в случае остановки промышленности и веерной блокировки электричества зимой. С таким мнением выступил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт прокомментировал итоги недавнего социологического опроса. Среди респондентов 34% участников исследования оказались не против выдвижения Зеленского на второй срок в качестве президента. Золотарев предрек главе государства падение рейтингов в случае отключения энергии зимой, он дал комментарий изданию «Украина.ру».

«В принципе, 34% — это нормально. Это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой. Для того чтобы пройти во второй тур этого более чем достаточно. Все будет зависеть от ситуации этой зимой», — добавил аналитик.

Ранее политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал дальнейшее снижение рейтингов Зеленскому из-за олигархов. Эксперт подчеркнул, что реальный уровень поддержки президента должен находиться на отметке в 15-19%.