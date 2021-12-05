Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 12:24
12:22
Происшествия
Бабушку-инвестора обокрали на 7 млн рублей в Петербурге
12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
12:20
Происшествия
Гендиректор одной из московских компаний лишился 2 млн рублей в ресторане
12:20
Видео
Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов
12:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери
12:15
Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
12:12
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
12:09
Общество
Использование смартфона в туалете повышает риск развития хронического запора
12:09
Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
12:08
Общество
Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку в новом образе

Шоу-бизнес
Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку в новом образе
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 5 декабря. Звезд музыкальной индустрии пригласили на бранч, организованный изданием Variety. Певица Билли Айлиш впервые появилась на красной дорожке после кардинальной смены имиджа.

Исполнительница рассказала о возвращении к прежнему темному цвету волос в своем аккаунте в Instagram. Давние фанаты Айлиш были в восторге от этой новости, так как многим она понравилась и запомнилась именно брюнеткой в мешковатой одежде.

Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку в новом образе
Pr Scr instagram.com / @variety

Айлиш пришла на мероприятие во всем рубиновом. Она выглядела очень ярко и дерзко, сохраняя при этом элегантность своего нового образа.

Мероприятие «Хитмейкеры» было посвящено музыкантам, продюсерам, издателям, менеджерам и руководителям, которые создали самые популярные песни в этом году. Айлиш получила премию в номинации «Саундтрек года» за песню No time to die, рэпер Lil Nas X стал главным открытием года, трек BTS признали рекордсменом, а Оливия Родриго удостоилась звания автора года.

Ранее Айлиш исполнила на концерте песню персонажа Салли из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» режиссера Тима Бертона. В 2021 году известному мюзиклу исполняется 28 лет с момента премьеры на большом экране, и за эти годы он стал одним из символов Хэллоуина.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку в новом образе
звезды красная дорожка билли айлиш
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать