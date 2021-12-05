Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку в новом образе

Лос-Анджелес, 5 декабря. Звезд музыкальной индустрии пригласили на бранч, организованный изданием Variety. Певица Билли Айлиш впервые появилась на красной дорожке после кардинальной смены имиджа.

Исполнительница рассказала о возвращении к прежнему темному цвету волос в своем аккаунте в Instagram. Давние фанаты Айлиш были в восторге от этой новости, так как многим она понравилась и запомнилась именно брюнеткой в мешковатой одежде.

Pr Scr instagram.com / @variety

Айлиш пришла на мероприятие во всем рубиновом. Она выглядела очень ярко и дерзко, сохраняя при этом элегантность своего нового образа.

Мероприятие «Хитмейкеры» было посвящено музыкантам, продюсерам, издателям, менеджерам и руководителям, которые создали самые популярные песни в этом году. Айлиш получила премию в номинации «Саундтрек года» за песню No time to die, рэпер Lil Nas X стал главным открытием года, трек BTS признали рекордсменом, а Оливия Родриго удостоилась звания автора года.

Ранее Айлиш исполнила на концерте песню персонажа Салли из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» режиссера Тима Бертона. В 2021 году известному мюзиклу исполняется 28 лет с момента премьеры на большом экране, и за эти годы он стал одним из символов Хэллоуина.