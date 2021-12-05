В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

Луганск, 5 декабря. Подразделения ВСУ за минувшие сутки не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА Новости, что за прошедшие 24 часа населенные пункты ЛНР не подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Отмечается, что 3 декабря украинские силовики также не открывали огонь.

«Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Киев впервые с 2015 года развернул на линии разграничения в Донбассе оперативную группу генштаба. Эксперты считают, что повышенная военная активность властей Украины может указывать на подготовку к силовой операции в регионе.