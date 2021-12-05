Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 12:24
12:22
Происшествия
Бабушку-инвестора обокрали на 7 млн рублей в Петербурге
12:21
Армия
Баранец: российские «Цирконы» подтолкнут США к пересмотру своей военно-морской доктрины
12:20
Происшествия
Гендиректор одной из московских компаний лишился 2 млн рублей в ресторане
12:20
Видео
Пенсионерка из Кемерова спасает двор своей многоэтажки от снежных завалов
12:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала любимое место своей онкобольной матери
12:15
Экономика
Спрос на кредитные карты в США достиг максимума с 2019 года
12:12
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
12:09
Общество
Использование смартфона в туалете повышает риск развития хронического запора
12:09
Экономика
Рынок индивидуального жилищного строительства ожидает эффективных девелоперов
12:08
Общество
Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россиян предупредили о резком подорожании пяти категорий продуктов в декабре

Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании пяти категорий продуктов в декабре
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 5 декабря. Пять категорий продуктов питания подорожают в декабре из-за ряда факторов, обратил внимание PRIMPRESS.

Так, по подсчетам журналистов, в ближайшее время в России примерно на 15-20% подорожает вино. Причиной является плохой урожай винограда. При этом использовать импортный материал для производства алкогольных напитков российским виноделам запрещено.

Повышение цен также коснется кондитерских изделий. Производители еще в ноябре предупредили о росте цен на 5-20%. Помимо этого, ожидается подорожание мяса, курицы и яиц. К середине декабря также должны измениться цены на свежие овощи, поскольку осенний урожай уже распродан, а тепличные продукты стоят значительно больше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ранее отметила непрекращающийся рост мировых цен на продукты на протяжении четырех месяцев. По данным специалистов, в ноябре 2021 года индекс продовольственных цен достиг десятилетнего максимума. За последний год он увеличился на 27,3%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиян предупредили о резком подорожании пяти категорий продуктов в декабре
мясо овощи вино яйца курица продовольствие кондитерские изделия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать