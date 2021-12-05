Россиян предупредили о резком подорожании пяти категорий продуктов в декабре

Москва, 5 декабря. Пять категорий продуктов питания подорожают в декабре из-за ряда факторов, обратил внимание PRIMPRESS.

Так, по подсчетам журналистов, в ближайшее время в России примерно на 15-20% подорожает вино. Причиной является плохой урожай винограда. При этом использовать импортный материал для производства алкогольных напитков российским виноделам запрещено.

Повышение цен также коснется кондитерских изделий. Производители еще в ноябре предупредили о росте цен на 5-20%. Помимо этого, ожидается подорожание мяса, курицы и яиц. К середине декабря также должны измениться цены на свежие овощи, поскольку осенний урожай уже распродан, а тепличные продукты стоят значительно больше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ранее отметила непрекращающийся рост мировых цен на продукты на протяжении четырех месяцев. По данным специалистов, в ноябре 2021 года индекс продовольственных цен достиг десятилетнего максимума. За последний год он увеличился на 27,3%.