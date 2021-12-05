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Киргизский боец Физиев отправил в нокаут Ридделла на турнире UFC Vegas 44

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 11:03
Спорт
Киргизский боец Физиев отправил в нокаут Ридделла на турнире UFC Vegas 44
Global Look Press  /  Diego Ribas/Keystone Press Agency

Лас-Вегас, 5 декабря. Бой основного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором встретились новозеландец Брэд Ридделл и представитель Киргизии Рафаэль Физиев, прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Победу в поединке на турнире UFC Vegas 44 одержал 28-летний боец смешанных единоборств Физиев, отправивший своего соперника в нокаут в третьем раунде. Этот триумф стал пятым для киргизского спортсмена в профессиональной карьере.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night (on ESPN 31) экс-чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо победил представителя США Роба Фонта единогласным решением судейской комиссии.

Ранее сообщалось, что американец Девин Хейни одержал победу над Джозефом Диасом и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

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лас-вегас ufc ридделл физиев
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